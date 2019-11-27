Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР
В Кабардино-Балкарии местный житель готовил теракт во время праздничных мероприятий, информирует прокуратура региона.
Мужчина был последователем радикального религиозного экстремизма. Будучи в сговоре с наставником, действующим на территории иностранного государства, он собирался подорвать людей в Нальчике в праздничные дни.
Обвиняемый уже приобрел все компоненты для самодельной бомбы. Но его план правоохранителями был раскрыт раньше, чем он успел привести к массовой гибели людей. Злоумышленник заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU