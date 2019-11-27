Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР

СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-27T16:33:44+03:00

Он держал связь с "наставниками" из иностранного государства

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В Кабардино-Балкарии местный житель готовил теракт во время праздничных мероприятий, информирует прокуратура региона.

Мужчина был последователем радикального религиозного экстремизма. Будучи в сговоре с наставником, действующим на территории иностранного государства, он собирался подорвать людей в Нальчике в праздничные дни.

Обвиняемый уже приобрел все компоненты для самодельной бомбы. Но его план правоохранителями был раскрыт раньше, чем он успел привести к массовой гибели людей. Злоумышленник заключен под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU