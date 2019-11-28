Житель Ставрополя, готовивший теракт в школе, недоволен приговором

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-28T12:56:24+03:00

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Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя за подготовку теракта в школе или детсаду к 6 годам строгого режима. Но Максим Панченко не признал вину, защита подала апелляцию. Однако и Верховный суд РФ оставил в силе приговор.

Следствие полагает, что мужчина состоял в подразделении запрещенного в России террористического «Имарата Кавказ» в 2017 году. Он собирался поджечь учебное заведение и приобрел компоненты для изготовления «коктейля Молотова». Позже бутылку с зажигательной смесью нашли при обыске.

Его задержали силовики по наводке знакомой, которая сообщила, что молодой человек рассказал о своих планах «бороться с органами государственной власти, уничтожать русское население страны, в том числе детей».

Верховный суд признал доводы обвинения убедительными, экспертизы профессиональными, а намерение Панченко совершить теракт — очевидным из-за приобщенной к делу видеозаписи. Состояние «смешанного расстройства личности», о котором говорили адвокаты, по мнению суда, не могло повлиять на осознание подсудимым характера задуманного им преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU