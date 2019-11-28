2019-11-28T13:50:39+03:00
Общество

Детский омбудсмен на Ставрополье прокомментировала случай с матерью, выкинувшей ребенка

Она ответила на вопрос, можно ли вернуть старших детей такой матери
Полина ШАПОШНИКОВА
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Можно ли вернуть старших детей матери, выкинувшей свою новорожденную дочь на рынке в Ессентуках, ответила «КП»- Северный Кавказ уполномоченный по правам ребенка на Ставрополье Светлана Адаменко.

Ранее мы сообщали, что 35-летняя мать двоих детей родила своего третьего ребенка в лосины в людном месте, вышла в туалет, достала дочь, положила ее в пакет и выбросила за торговыми павильонами. С ее слов, о беременности она не подозревала, а прокормить еще одного ребенка просто бы не смогла.

Детский омбудсмен отвечает, что причин такого поведения женщины множество. На учете по беременности она, само собой, не стояла. Ей предстоит экспертиза на состояние психики. Однако, Адаменко больше волнует вопрос были ли с ней рядом близкие люди, которые могли бы заметить эту беременность и знать, как она собирается поступить.

Что касается еще двух детей, воспитывающихся в семье, школьницы и дошкольницы, они помещены в государственные учреждения. До вынесения приговора дети будут находиться там.

На вопрос, возможно ли возвращение женщине детей, Адаменко ответила неоднозначно:

- Можно ли простить? Наверное, да. И простить, и понять, потому что остальные дети не подвергались жестокому обращению с ее стороны. Но с другой стороны, есть ли уверенность в том, что дети в безопасности? Нужно дождаться приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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