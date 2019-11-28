Осторожно, шокирующие кадры! Браконьеров с тушами редких животных поймали в Ингушетии

СЕГОДНЯ 19:37 2019-11-28T19:37:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В местности Шон Джейрахского района полицейские из местного отдела МВД Ингушетии поймали трех браконьеров, перевозивших в «Ниве» туши редких животных вида «Тур Дагестанский». Охотники из сельского поселения Ольгети. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе полиции, ущерб оценивается в полмиллиона рублей.

- По данному факту дознавателями территориального отделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU