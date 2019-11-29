Подрядчика на Ставрополье осудят за крупное мошенничество
Он получил 8 млн рублей, подготовив документы с ложными сведениями об объемах работ
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Подрядчик обманул администрацию Туркменского района и дошкольное учреждение на сумму больше 8 млн рублей. Руководитель одной из строительных организаций края заключил два договора на возведение нежилого здания и реконструкцию объекта. Он указал в документах завышенные объемы, виды и стоимость работ. Разницу забрал себе.
Расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено. Материалы переданы в суд Ставрополя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU