Подрядчика на Ставрополье осудят за крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-29T11:29:00+03:00

Он получил 8 млн рублей, подготовив документы с ложными сведениями об объемах работ

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Подрядчик обманул администрацию Туркменского района и дошкольное учреждение на сумму больше 8 млн рублей. Руководитель одной из строительных организаций края заключил два договора на возведение нежилого здания и реконструкцию объекта. Он указал в документах завышенные объемы, виды и стоимость работ. Разницу забрал себе.

Расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено. Материалы переданы в суд Ставрополя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU