Молодой зять Кадырова стал руководителем миграционного управления МВД Чечни

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-29T12:05:49+03:00

22-летнего Мацуева представил министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов

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Руководителем управления по вопросам миграции МВД по республике назначен Висхан Мацуев. Нового руководителя представил министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов.

Министр выразил уверенность, что под руководством Висхана Мацуева работа улучшится, а сотрудники УВМ по-прежнему будут успешно решать поставленные задачи.

По данным собственного источника, Висхан Мацуев - 22-летний зять главы Чечни Рамзана Кадырова. Молодой человек окончил Грозненское суворовское военное училище МВД имени Ахмата Кадырова. В других источниках говорится, что Мацуев учился в Краснодарском университете МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU