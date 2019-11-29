2019-11-29T12:54:04+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник УФСИН избежал колонии, несмотря на многомиллионные махинации

Ему дели три года условно
Полина ШАПОШНИКОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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3 года условно получил бывший работник УФСИН в Кабардино-Балкарии, уличенный в превышении должностных полномочий.

Следствие утверждает, что старший инженер группы капитального строительства и ремонта отдела тылового обеспечения УФСИН РФ по КБР в 2011-2012 года подписал документы о приеме работ по ремонту СИЗО. Речь шла о сумме в 4,8 млн рублей. Инженер знал, что работы по госконтракту фактически не выполнены.

Кроме 3 лет условно, суд постановил запретить мужчине в течение 2 лет занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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