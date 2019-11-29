Дожди на все выходные пообещали синоптики ставропольцам

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-29T13:00:18+03:00

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На Ставрополье грядут дождливые выходные дни. Не избежит участи и Ставрополь, где 30 ноября и даже 1 декабря осадки не прекратятся.

Ко всему прочему, синоптики краевого Гидрометцентра пообещали ставропольцам ощутимый ветер, скорость которого достигнет 14 метров в секунду. Мало утешает, но температура воздуха будет плюсовой.

+8...+13 по краю в субботу и +4 ...+9 днем в воскресенье. А в Ставрополе столбик термометра не поднимется выше +11.

ИСТОЧНИК KP.RU