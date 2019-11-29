Чиновник из Дагестана выдал случайную бабушку за ветерана ВОВ, чтобы заработать
Заместителя главы села Ассаб Шамильского района Дагестана обвиняют в мошенничестве. Мужчина подделал документы, чтобы получить 938 тысяч рублей на имя местной жительницы, которая по бумагам проходила как ветеран Великой Отечественной войны. Но дело в том, что она таковым даже не является.
Следователи выяснили, что чиновник провернул аферу в 2015-2016 годах. Он предоставил в республиканское Министерство труда поддельные документы, которые говорили о том, что местная жительница - ветеран. Женщине начислили субсидию в размере 938 тысяч рублей, которую он похитил.
- В целях обеспечения заявленного гражданского иска на имущество обвиняемого – земельный уасток и домовладение – наложен арест. Уголовное дело направлено в Шамильский районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении Прокуратуры Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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