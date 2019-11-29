2019-11-29T14:05:44+03:00
Происшествия

Двух иностранок, работавших на наркобарона, поймали в Карачаево-Черкесии

Девушки распространяли накротики в виде закладок
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Карачаево-Черкесии пойманы две иностранки, работавшие на наркобарона. По его заданию он распространяли тяжёлые наркотики в виде закладок. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

— 27-летняя гражданка Казахстана и 28-летняя гражданка Молдавии обвиняются по 14 эпизодам распространения наркотических веществ на территории республики. Всё произошло в 2018 году. С сентября по ноябрь они ездили из Кисловодска в Черкесск, где «отоваривались» и делали закладки. У них нашли 128 граммов сильнодействующих веществ, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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