Лазерное шоу и бесплатный каток: как и когда откроют главную ёлку Ставрополя

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-29T16:08:52+03:00

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров анонсировал старт новогодних мероприятий. 13 декабря на площади Ленина у главной ёлки вечером состоится официальное открытие. На здании краевого правительства покажут лазерное 3D-шоу.

Тогда же впервые жители переступят порог бесплатного ледового катка. Сейчас на площади установлены 12-метровые шатры и подсветка внутри них. У входа посетители смогут купить кофе. А до ночи молодежь будет развлекаться на ночных дискотеках.

Будущий бесплатный каток в Ставрополе на главной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU