2019-11-29T16:15:34+03:00
Общество

Необъяснимое свечение в небе на Ставрополье сфотографировали очевидцы

Фото опубликовали в соцсетях
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Странное свечение над домами в селе Безопасном Труновского района сфотографировали очевидцы ночью 29 ноября, пишет «Ставропольская правда». Вспышка напомнила свет от маяка или большого прожектора.

Люди в соцсетях пошучивали, что это инопланетяне в поисках упавшего метеорита. Но многие предположили, что так на Ставрополье видно запуск

межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Ее боевая часть поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Думали головная боль — оказался инсульт: 9-летнюю девочку со страшным диагнозом спасли в КБР
Двухметровый мальчик из Кабардино-Балкарии пошутил с Владимиром Путиным
В Ставрополе могут построить трехуровневую дорожную развязку
В Дагестане уволили четырех депутатов
Лазерное шоу и бесплатный каток: как и когда откроют главную ёлку Ставрополя
Владимир Путин прилетел в Кабардино-Балкарию
Сливки с антибиотиками производили на буденновском молзаводе
Голодный грабитель вынес продукты из дома бабушки в КБР
Мужчина в Ингушетии напал на свою семью
Двух иностранок, работавших на наркобарона, поймали в Карачаево-Черкесии
Эти деньги в глаза не видел: обвинённый в многомиллионных хищениях министр отказался признать вину
Чиновник из Дагестана выдал случайную бабушку за ветерана ВОВ, чтобы заработать
Тёплую погоду и дожди пообещали синоптики ставропольцам на выходных