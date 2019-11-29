Необъяснимое свечение в небе на Ставрополье сфотографировали очевидцы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-29T16:15:34+03:00

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Странное свечение над домами в селе Безопасном Труновского района сфотографировали очевидцы ночью 29 ноября, пишет «Ставропольская правда». Вспышка напомнила свет от маяка или большого прожектора.

Люди в соцсетях пошучивали, что это инопланетяне в поисках упавшего метеорита. Но многие предположили, что так на Ставрополье видно запуск

межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Ее боевая часть поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU