Необъяснимое свечение в небе на Ставрополье сфотографировали очевидцы
Фото опубликовали в соцсетях
Фото: соцсети
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Странное свечение над домами в селе Безопасном Труновского района сфотографировали очевидцы ночью 29 ноября, пишет «Ставропольская правда». Вспышка напомнила свет от маяка или большого прожектора.
Люди в соцсетях пошучивали, что это инопланетяне в поисках упавшего метеорита. Но многие предположили, что так на Ставрополье видно запуск
межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Ее боевая часть поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
ИСТОЧНИК KP.RU