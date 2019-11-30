Открыта новая дорога из Ставрополя в Михайловск
Новая дорога, соединяющая Ставрополь и Михайловск, открыта! Она протянулась от Северного Обхода до улицы Ставропольской.
Радостную для всех автолюбителей новость сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края. Трасса призвана разгрузить дорожную сеть и упростить сообщение ближайшего города с краевым центром.
— Поручение Губернатора о разработке этого проекта стало ответом на обращения жителей города. Строительство было профинансировано из краевого дорожного фонда. В настоящее время движение транспорта по автодороге открыто. Создано освещение и обустроена пешеходная дорожка, — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, планируется построить дорогу-дублёр улицы Ставропольской, чтобы разгрузить новый выезд их Михайловска. И создать удобную развязку на въезде в Ставрополь, в месте примыкания трассы к улице Северный Обход.
ИСТОЧНИК KP.RU