«А вы угадаете?»: Кадыров подарил подписчице iPhone за ответ на сложнейшую загадку
Необычный конкурс провёл глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: он сфотографировал в своей руке совершенно необычный фрукт и попросил подписчиков угадать, что это.
Вот так выглядит загадочный фруктФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Люди с интересом отнеслись к загадке. Называли десятки вариантов: гранат, груша, хурма, дулона, инжир, даже патисон... Но загадка оказалась куда более сложной. Из четырёх тысяч ответов лишь один был верным — в руке главы Чечни было очень странное яблоко.
— Всё оказалось намного проще и безопаснее — это обыкновенное яблоко, сорванное мной из сада. Первой об этом догадалась Рамета Дасаева. И она же в подарок получит яблоко, но не совсем обычное. Догадайтесь, какое? Да, да, слегка надкусанное! — написал через несколько часов глава Чечни.
Ответ на загадку.
Обещанный подарок, вместе с приличной суммой денег от благотворительного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова проницательной женщине вручил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев.
ИСТОЧНИК KP.RU