2019-11-30T13:36:58+03:00
Общество

«А вы угадаете?»: Кадыров подарил подписчице iPhone за ответ на сложнейшую загадку

Глава Чечни заинтересовался, отгадают ли подписчики, что за фрукт он держит в руке [фото, видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Рамзан Кадыров загадал подписчикам сложную загадкуРамзан Кадыров загадал подписчикам сложную загадкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Необычный конкурс провёл глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров: он сфотографировал в своей руке совершенно необычный фрукт и попросил подписчиков угадать, что это.

Вот так выглядит загадочный фрукт Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот так выглядит загадочный фруктФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Люди с интересом отнеслись к загадке. Называли десятки вариантов: гранат, груша, хурма, дулона, инжир, даже патисон... Но загадка оказалась куда более сложной. Из четырёх тысяч ответов лишь один был верным — в руке главы Чечни было очень странное яблоко.

— Всё оказалось намного проще и безопаснее — это обыкновенное яблоко, сорванное мной из сада. Первой об этом догадалась Рамета Дасаева. И она же в подарок получит яблоко, но не совсем обычное. Догадайтесь, какое? Да, да, слегка надкусанное! — написал через несколько часов глава Чечни.

Ответ на загадку.

Обещанный подарок, вместе с приличной суммой денег от благотворительного фонда Ахмата-Хаджи Кадырова проницательной женщине вручил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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