В Ставрополе дружеские посиделки закончились разбойным ограблением

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-30T16:58:29+03:00

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В Ставрополе дружеские посиделки троих друзей закончились разбойным ограблением. Ребята сидели и болтали, но во время беседы вспыхнул конфликт. Двое спорщиков напали на третьего, избили его и обнесли квартиру, забрав технику и сбежали.

Полицейские быстро нашли злоумышленников. В отделе ребята признались во всём, технику вернули владельцу. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью, против двух друзей возбудили уголовное дело за разбой и арестовали. Теперь им грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU