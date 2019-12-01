"В салоне нашли следы борьбы и крови": в Дагестане обнаружили машину без вести пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-01T11:03:45+03:00

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В Дагестане 30 ноября в Карабудахкентском районе полицейские нашли белое авто марки "Granta", на котором 28 ноября из Каспийска уехал 30-летний Вагаев Батрутдин Далгатович и пропал. Мужчина - уроженец селения Львовское Бабаюртовского района.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД республики, самого мужчины в машине не оказалось, но "в салоне нашли следы борьбы и крови".

- Если вы располагаете информацией о произошедшем, если вам известно что-либо о местонахождении без вести пропавшего, вы обладаете любой оперативно значимой информацией, просьба сообщить по телефонам: 99 45 00, 99 40 05, 99 44 66 или 8 989 996 99 99, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU