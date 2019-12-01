Снес на бешеной скорости и протащил на крыше: в Дагестане мажор на "Mercedes" сбил инспектора ГИБДД
В Дагестане полицейские нашли и задержали водителя и сообщника, подозреваемых в наезде на полицейского. Ночью на 753 км федеральной трассы "Кавказ" за рулем черного "Mercedes" 24-летний житель Кизилюрта снес инспектора при исполнении. А после аварии скрылся с места происшествия. Как видим на записи с камеры уличного наблюдения, мажор на бешеной скорости сбил сотрудника и протащил на крыше.
Видео 18+. Мажор на "Мерседесе" снес и протащил на крыше полицейского.
- В результате дорожного происшествия полицейский с закрытой черепно-мозговой травмой головы и ушибами различных частей тела доставлен больницу города Кизилюрт, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД РД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU