2019-12-01T13:20:13+03:00
Происшествия

Снес на бешеной скорости и протащил на крыше: в Дагестане мажор на "Mercedes" сбил инспектора ГИБДД

Кадры не для слабонервных [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане полицейские нашли и задержали водителя и сообщника, подозреваемых в наезде на полицейского. Ночью на 753 км федеральной трассы "Кавказ" за рулем черного "Mercedes" 24-летний житель Кизилюрта снес инспектора при исполнении. А после аварии скрылся с места происшествия. Как видим на записи с камеры уличного наблюдения, мажор на бешеной скорости сбил сотрудника и протащил на крыше.

Видео 18+. Мажор на "Мерседесе" снес и протащил на крыше полицейского.

- В результате дорожного происшествия полицейский с закрытой черепно-мозговой травмой головы и ушибами различных частей тела доставлен больницу города Кизилюрт, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД РД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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