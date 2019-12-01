2019-12-01T14:30:08+03:00
Спорт

Федерация бокса поддержала идею Рахима Чахкиева подраться с Александром Емельяненко

Олимпийский чемпион записал видеообращение
Евгения СОКОРЕВА
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Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, нокаутирующего Михаила Кокляева, вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко.

- В том бою мы не увидели бокса. Я не хочу, чтобы бокс потерял свою красоту. Поэтому принимай вызов и готовься, - сказал Чахкиев.

Федерация бокса поддержала идею Рахима. Если спортсмены сумеют договориться, поединку по правилам бокса быть.

Кстати, прославленный спортсмен и отец двоих детей Рахим Чахкиев живет в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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