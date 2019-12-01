2019-12-01T18:07:11+03:00
Происшествия

Водитель-женщина задавила пешехода на Ставрополье

Мужчина погиб от полученных травм
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД СКФото: УГИБДД СК
Изменить размер текста:

В Изобильненском округе 28-летняя женщина за рулем "ВАЗ-2115" насмерть сбила пешехода. Погиб 31-летний мужчина. Вечером 30 ноября водитель не разглядела человека, который двигался по краю проезжей части без светоотражающих элементов. В окружном отделе ГИБДД установили, что виновница аварии злостной нарушительницей ПДД не является. Сейчас по факту аварии проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24