Водитель-женщина задавила пешехода на Ставрополье
Мужчина погиб от полученных травм
Фото: УГИБДД СК
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В Изобильненском округе 28-летняя женщина за рулем "ВАЗ-2115" насмерть сбила пешехода. Погиб 31-летний мужчина. Вечером 30 ноября водитель не разглядела человека, который двигался по краю проезжей части без светоотражающих элементов. В окружном отделе ГИБДД установили, что виновница аварии злостной нарушительницей ПДД не является. Сейчас по факту аварии проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU