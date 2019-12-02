Снегопады в начале недели пройдут на Ставрополье
Ночью температура будет опускаться ниже ноля
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Снегопады и мороз прогнозируют на Ставрополье в начале официально наступившей зимы. Ночью в понедельник землю уже припорошило белым, температура опустилась до 5 градусов ниже ноля. Днем осадки, сообщают в краевом Гидрометцентре, также не прекратятся, но температура по краю будет держаться на уровне -3...+2 градусов.
Ставропольцам не избежать слякоти, повышенной влажности и утреннего и ночного гололеда.
ИСТОЧНИК KP.RU