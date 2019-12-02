Снегопады в начале недели пройдут на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-02T10:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Снегопады и мороз прогнозируют на Ставрополье в начале официально наступившей зимы. Ночью в понедельник землю уже припорошило белым, температура опустилась до 5 градусов ниже ноля. Днем осадки, сообщают в краевом Гидрометцентре, также не прекратятся, но температура по краю будет держаться на уровне -3...+2 градусов.

Ставропольцам не избежать слякоти, повышенной влажности и утреннего и ночного гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU