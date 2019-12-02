В Дагестане схватили нескольких чиновников, заподозренных в хищении миллиона

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-02T12:58:44+03:00

Они сговорились с директором спортшколы составить подложные табели учета рабочего времени

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Ночью 1 декабря в Дагестане стали известно о махинациях главы Советского района Махачкалы Залибекова П.М. В ходе оперативно-розыскного мероприятия выяснилась причастность к ним также начальника миграционного пункта Кумторкалинского района Залибекова С.М., заместителя главы администрации Советского района столицы Республики Карачаева И.С.

Все вышеназванные в сговоре с директором спортивной школы «Динамо» Жабраиловым Л.З. с марта 2017 по март 2019 составили подложные табели учета рабочего времени и получили таким способом 1 млн 367 тыс рублей.

Залибековы и Карачаев И. С. доставлен в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU