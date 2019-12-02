2019-12-02T15:04:45+03:00
Происшествия

Видео: легковушка опрокидывается от бокового столкновения в Ставрополе

Пострадали два человека
Полина ШАПОШНИКОВА
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Рано утром 2 декабря в Ставрополе перевернулся автомобиль, пишет "Ставропольская правда". Кадры с аварией попали на камеру видеонаблюдения. На улице 45-параллель два автомобиля ехавших друг другу навстречу столкнулись. Едущий навстречу водитель боком зацепил машину такси. LADA Granta от удара перевернулась на крышу, два пассажира которой пострадали. Оба водителя не имели признаков опьянения.

Идет установление обстоятельств, сообщают в региональном УИГБДД по Ставропольскому краю.

Такси опрокидывается в Ставрополе от удара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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