2019-12-03T15:30:28+03:00
Общество

Экс-жена Глушакова рассказала, насколько он обеднел в "Ахмате"

Также Дарья объяснила, сколько хочет от нее футболист по новому иску
Варвара АНТОНОВА
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Денис Глушаков. Фото: пресс-служба "Ахмата"Денис Глушаков. Фото: пресс-служба "Ахмата"
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Бывшая супруга футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова рассказала, насколько игрок обеднел, переехав в Грозный. Об этом Дарья рассказала журналисту "СЭ" в интервью изданию.

Как уверяет женщина, когда Глушаков разрывал контракт со "Спартаком", ему поступало много предложений, где месячная зарплата была больше пяти миллионов рублей. Но футболист выбрал "Ахмат", предлагавший 900 тысяч в месяц. Почему ее бывший супруг поступил именно так - она не знает.

- Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 миллионов рублей ежемесячно, для нас загадка, - сказала Дарья.

Кроме этого, Денис обвиняет свою бывшую жену в том, что она стала причиной его ухода из "Спартака". Из-за этого футболист подал рекордно большой иск против нее - на 200 миллионов рублей.

- По их версии, «Спартак» расторг контракт с Денисом по причине обнародования нашумевшего видео из бани. Они утверждают, что данное видео я выложила в интернет. Но я в сотый раз повторяю, что никуда ничего не выкладывала и Денис об этом знает. Я не хотела, чтобы наши отношения становились достоянием общественности, - рассказала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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