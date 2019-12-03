Закон о жевательном табаке планируют на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-03T17:08:54+03:00

Идею о частичном запрете на продажу снюсов высказал губернатор края

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Жевательный табак для ставропольской молодежи собираются запретить на уровне закона, пишет Newstracker. Никотиносодержащие смеси, «снюсы» популярны среди молодых людей. Причем, в составе табака никотина в 5 раз больше, чем в одной сигарете.

Поэтому разработку законопроекта об ограничении продажи никотиносодержащих изделий в стране затронул на заседании краевой антинаркотической комиссии губернатор Владимир Владимиров.

Снюс, по его словам, вредит здоровью и создает угрозу жизни.

- Нам необходимо оперативно реагировать на новые угрозы и делать все возможное, чтобы в первую очередь защитить от опасности детей, - заявил Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU