Закон о жевательном табаке планируют на Ставрополье
Жевательный табак для ставропольской молодежи собираются запретить на уровне закона, пишет Newstracker. Никотиносодержащие смеси, «снюсы» популярны среди молодых людей. Причем, в составе табака никотина в 5 раз больше, чем в одной сигарете.
Поэтому разработку законопроекта об ограничении продажи никотиносодержащих изделий в стране затронул на заседании краевой антинаркотической комиссии губернатор Владимир Владимиров.
Снюс, по его словам, вредит здоровью и создает угрозу жизни.
- Нам необходимо оперативно реагировать на новые угрозы и делать все возможное, чтобы в первую очередь защитить от опасности детей, - заявил Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU