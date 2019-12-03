Семь заключенных в Дагестане надрались на еще одну уголовную статью
В исправительной колонии номер семь ФСИН по Дагестану в Кумторкалинском районе произошла массовая драка. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.
В потасовке участвовали семь человек, чей возраст колебался от 29 до 24 лет. В драке одного из дебоширов ранило настолько серьезно, что его увезли в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале.
По этому факту начато расследование уголовного дела по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Выясняются все детали инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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