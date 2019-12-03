"Протащил животом по полу": дагестанец избил беременную жену на свадьбе друга

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-03T20:33:58+03:00

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В Дагестане молодой человек избил и протащил животом свою молодую беременную супругу. Страшные кадры появились в социальных сетях и шокировали пользователей.

Начинается видеоролик с невинной лезгинки на свадьбе, которую исполняют несколько пар. Одна из них особо красива: в ней танцует молодой парень в черном костюме и девушка в бледно-золотистом хиджабе. Вдобавок ко всему у дагестанки выпирал живот, указывающий на беременность.

Молодая пара мирно танцевала, никого не задевая. Пока их не зацепил некий гость торжества, который уверенно подошел к девушке и взял ее за шею. Несколькими рывками и сильным ударом мужчина повалил ее на землю, из-за чего она упала прямо на живот. Обидчик хотел вновь разъяренно кинуться на жертву, но подоспели гости свадьбы.

Дагестанец избил беременную жену на свадьбе. Видео: Instagram.

Как уверяет автор ролика, это был муж девушки, отец ребенка, которого она вынашивает. Чем вызвана такая реакция - не понятно. Однако пользователи сети почти единодушно осуждают поступок парня. Некоторые же считают, что это дело семейное и не стоит к ним лезть.

ИСТОЧНИК KP.RU