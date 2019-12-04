Совпадение или мистика: на Ставрополье бесследно пропала замужняя женщина

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-04T15:09:11+03:00

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На Ставрополье мистически и бесследно пропала 54-летняя Светлана Алексеевна Тарасова. По словам близких, утром 29 ноября она безо всяких объяснений вышла из дома в Невинномысске и будто сквозь землю провалилась.

— Пока у нас нет о ней вообще ничего, это поразительно, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Нет никаких причин, родственники ничего не знают о том, куда и почему она вышла в то злосчастное утро.

Женщина живёт с мужем, у неё есть взрослый сын. По словам активистов, семья совершенно нормальная, никто не выпивает больше меры и ни о каких конфликтах речи не идёт. Несмотря на это на протяжении пяти дней о женщине нет буквально никакой информации.

— Мы распространили объявления, сделали всё возможное, но пока даже сами не знаем, как к этому случаю подходить. Пока нет людей, которые её видели, нет никакой информации, куда она могла направиться. Мы в полном замешательстве и нам нужна помощь.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, тёмные, ниже плеч, волосы, карие глаза. Была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, темные сапоги-ботинки, серо-розовую шапку и шарф.

ИСТОЧНИК KP.RU