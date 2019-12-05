СМИ: педагогический институт в Ставрополе проверяют следователи

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-05T15:46:45+03:00

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Ставропольский государственный педагогический институт проверяют следователи. Как сообщает NewsTracker со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, следователи проверяют информацию о незаконной организации занятий в корпусах, не указанных в лицензии вуза.

Как пишет издание, недавно Рособрнадзор указал на невозможность проведений занятий в некоторых зданиях вуза из-за неподходящих условий для инвалидов. Но пары продолжали вестись. Правоохранители полагают, что это нарушение двух статей уголовного кодекса: «Незаконное предпринимательство» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU