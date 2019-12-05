«Ахмат-сила»: Кадыров исполнил мечту маленького больного чеченца
Маленький житель чеченского села Старые – Атаги Сайдаш Муртазалиев мечтал о пони. Улыбчивый наездник борется с диагнозом ДЦП, но унывать не собирается. О заветной мечте Сайдаша узнал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Через несколько дней сотрудники столичной мэрии доставили к дому маленького жителя чеченского селения пони. Счастливый наездник тут же оседлал лошадку, и сидя на ней, произнес «Ахмат-сила».
Родители Сайдаша рассказали журналистам, что любовь к животным у мальчика появилась, когда он посещал курсы реабилитации. С тех временен он мечтал о своем личном пони.
Кадыров исполнил мечту маленького больного чеченца.
ИСТОЧНИК KP.RU