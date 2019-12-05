2019-12-05T17:50:40+03:00
Общество

Пышногрудый орнитолог расцеловала "руки-базуки" Кирилла Терешина - видео

Девушку очаровали комплименты фрика своим бицепсам [видео]
Варвара АНТОНОВА
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"Сочная европейка" расцеловала "руки-базуки" Кирилла Терешина"Сочная европейка" расцеловала "руки-базуки" Кирилла ТерешинаФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, он же "Вазелиновый качок", дал расцеловать свои "руки-базуки" блогерше, которая называет себя "Сочной европейкой" или "Куколкой с характером". Видео с поцелуями девушка опубликовала у себя в профиле.

Сначала блогерша пыталась завести с Терешиным диалог, но фрик ее прервал и стал нахваливать нетронутую, полную вазелина руку:

- Самец всегда на связи! Руки мощные, сладкые, сочные! - говорит Терешин. После этого девушка, не зная, что делать, растерянно поцеловала левый бицепс "Рук-Базук"

В интернете мало что сказано про эту особу. В Instagram-профиле девушка рассуждает о скоротечности жизни, "трех мирах" и женской сексуальности, но никаких сведений о том, как ее зовут или кем она работает, нет.

В одной из недавних сториз "Сочная европейка" говорит, что один из ее "дятлов опылился" и очень внезапно он это сделал. Но фотографий реальных дятлов на ее странице мы не нашли. Возможно, она орнитолог.

"Сочная европейка" целует "руки-базуки". Видео: Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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