2019-12-05T17:50:42+03:00
Общество

Путин исполнит новогоднюю мечту ставропольского детдомовца

Он свозит его на Красную Поляну
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владимир Путин стал «феей-крестной» для ставропольского мальчика из детского дома. Президент поучаствовал в акции «Ёлка желаний» , где наугад выбирается открытка любого ребенка со стенда благотворительного проекта «Мечтай со мной». Среди них мечты сирот, тяжелобольных, детей из малообеспеченных семей.

10-летний Андрей Кочетков хочет побывать на Красной Поляне в Сочи.

Некоторые ребята просили покататься на пожарной машине, стать полицейским или проехаться в поезде в кабине машиниста.

Кто-то просит поездку в самые «праздничные» города страны. Стенды с их желаниями висят в государственных учреждения, общественных организациях, госдуме и правительстве.

В прошлом году Путин исполнил желание девочки, пожелавшей взять у него интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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