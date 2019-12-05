Королеву казино взяли в собственной квартире в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-05T19:16:55+03:00

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Во Владикавказе полиция накрыла подпольное казино в квартире многоэтажки. Работу клуба остановили, а на хозяйку заведено уголовное дело, информирует пресс-служба МВД России по Северной Осетии.

Азартные игры женщина организовывала с помощью Интернета. В дом на улице Карла Маркса стекались деньги отчаянных игроков. Правоохранители изъяли восемь компьютеров, роутер, вай-фай приемники и деньги.

40-летняя местная жительница задержана. Ей грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU