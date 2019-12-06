2019-12-06T09:54:41+03:00
Общество

В собор Ставрополя привезли чудо для верующих

Мощи самого известного святого
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: vladimirskiy.sobor26Фото: vladimirskiy.sobor26
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6 декабря утром в Ставрополе встретили икону с частицей мощей Николая Чудотворца. Все желающие смогут приложиться к ней до 9 декабря во Владимирском соборе. Оттуда икона продолжит путешествие по другим храмам Ставропольской и Невинномысской епархии.

Святителя Николая почитают как великого чудотворца, «питателя сирот», утешителя скорбящих, умиротворителя враждующих. К нему идут верующие в самых безвыходных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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