В собор Ставрополя привезли чудо для верующих
Мощи самого известного святого
Фото: vladimirskiy.sobor26
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6 декабря утром в Ставрополе встретили икону с частицей мощей Николая Чудотворца. Все желающие смогут приложиться к ней до 9 декабря во Владимирском соборе. Оттуда икона продолжит путешествие по другим храмам Ставропольской и Невинномысской епархии.
Святителя Николая почитают как великого чудотворца, «питателя сирот», утешителя скорбящих, умиротворителя враждующих. К нему идут верующие в самых безвыходных ситуациях.
ИСТОЧНИК KP.RU