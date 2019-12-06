2019-12-06T10:27:17+03:00
Общество

На Ставрополье потеплеет до +7

Выпавший снег окончательно растает в выходные
Полина ШАПОШНИКОВА
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На выходные 7 и 8 декабря синоптики в Ставропольском крае пообещали плюсовую температуру . Однако все же ночью следует плотнее закрывать окно в связи с заморозками до -2...-7 градусов, сообщают в краевом Гидрометцентре.

В субботу дневная температура установится на уровне +1...+6 градусов, немного теплее прогнозируют метеорологи днем в воскресенье - +2...+7. В Ставрополе в эти дни будет несколько прохладней - +3...+5 и +4...+6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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