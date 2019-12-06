2019-12-06T12:04:50+03:00
Недвижимость

Робот на Ставрополье займется сбором мусора

Программа разработана на основе технологий искусственного интеллекта
Полина ШАПОШНИКОВА
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На юге Ставропольского края собирать и перемещать отходы будет «умная» компьютерная платформа, пишет Newstracker. Программно-аппаратный комплекс самостоятельно решает как собирать мусор и куда его перевозить.

Водитель мусоровоза теперь будет работать со специальным приложением на смартфоне, которое строит маршрут. Система строит график вывоза, знает вместимость мусоровоза и рассчитывает пробки.

Программа разработана на основе технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. Ее полномасштабный запуск запланирован на январь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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