2019-12-06T17:50:53+03:00
Происшествия

Месть ставропольского Дома с приведениями: арендатор, бросивший здание, оштрафован на 4,4 млн

Он пообещал восстановить объект до ноября этого года, но подвел
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Арендатор «Дома с приведениями» в Ставрополе серьезно пострадал материально. По договору с минимуществом в 2016 году Виталий Сидько стал владельцем дома на улице Комсомольской , построенного еще в 1904 году. Сидько отдал за аренду символическую плату, пообещав за это до 1 ноября текущего года восстановить дом.

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Но бизнесмен забросил постройку. Тогда министерство имущества края подало в суд, потребовав взыскать неустойку за просроченные обязательства в 4,4 млн рублей. Ведомство также добивалось исполнения обещания о ремонте.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще в августе суд частично удовлетворил требования властей, взыскав 1 млн рублей с Сидько. Но министерство такой исход не удовлетворил, была подана апелляция. В итоге Ставропольский краевой суд постановил взыскать 4,4 млн рублей с арендатора.

Миниимущество контролирует исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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