2019-12-07T14:27:59+03:00
Общество

31 декабря будет выходным днем в Ставропольском крае

Такое решение принял губернатор региона Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ
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31 декабря будет выходным днем в Ставропольском крае31 декабря будет выходным днем в Ставропольском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае приняли решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Ранее глава края запустил на своей странице голосование по поводу того, какой день сделать рабочим - 28 или 31 декабря. По результатам опроса, за перенос выходного на 31 число проголосовали 93 процента подписчиков Владимирова.

- Давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным, - написал губернатор.

vladimirvladimirov5807vladimirvladimirov5807
Уважаемые земляки! Спасибо, что приняли участие в голосовании нужен ли выходной 31-го декабря и перенос рабочего дня на субботу 28-го. Своё мнение выразили тысячи людей. И вот красноречивые итоги. По-моему, очевидно, что подавляющее большинство за . Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным. Поддерживаете такое решение? #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
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ИСТОЧНИК KP.RU

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