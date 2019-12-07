31 декабря будет выходным днем в Ставропольском крае
В Ставропольском крае приняли решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.
Ранее глава края запустил на своей странице голосование по поводу того, какой день сделать рабочим - 28 или 31 декабря. По результатам опроса, за перенос выходного на 31 число проголосовали 93 процента подписчиков Владимирова.
- Давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным, - написал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»