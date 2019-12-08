Как в 19 веке: ставрополец подарил букет девушке ценой своей жизни
Доставку букета не через дверь, а в окно организовал мужчина в Ставрополе. Будучи подвешенным на страховке, он постучал в окно к своей музе, проживающей в многоэтажке, и вручил ей цветы.
Романтический поступок очевидцы засняли на улице 50 лет ВЛКСМ, чтобы затем выставить на суд зрителей в соцсетях. Аудитория отметила, что романтику девушка восприняла без должного восторга, «как доставщика пиццы приняла».
На ролике видно, что долго герои не беседовали, окно после получения букета девушка закрыла сразу же.
Мужчина в Ставрополе доставил букет через окно.
ИСТОЧНИК KP.RU