Контрабандистку с маленьким ребенком не смогли посадить на Ставрополье
Она заказывала гашиш по почте
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Контрабандистку наркотиков осудили на Ставрополье. Нэтали Гратовская заказывала почтой через Интернет запрещенные вещества.
Во время получения очередной посылки Гратовская была задержана с гашишем. Дома у нее также нашли наркотики.
Женщина приговорена к 3 годам колонии общего режима.
Реальное отбывание наказания Гратовской отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, до 2031 года, сообщает пресс-служба УФСБ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU