Контрабандистку с маленьким ребенком не смогли посадить на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-09T10:46:14+03:00

Она заказывала гашиш по почте

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Контрабандистку наркотиков осудили на Ставрополье. Нэтали Гратовская заказывала почтой через Интернет запрещенные вещества.

Во время получения очередной посылки Гратовская была задержана с гашишем. Дома у нее также нашли наркотики.

Женщина приговорена к 3 годам колонии общего режима.

Реальное отбывание наказания Гратовской отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, до 2031 года, сообщает пресс-служба УФСБ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU