«Газпром межрегионгаз Ставрополь» оштрафовали за нарушение прав

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-09T11:25:41+03:00

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Суд оштрафовал «Газпром межрегионгаз Ставрополь» за незаконное отключение газа абоненту. В мае 2017 года житель станицы Староизобильненской остался без голубого топлива в связи с задолженностью. Но владельца квартиры не уведомили о предстоящих санкциях. Поэтому мужчина обратился в прокуратуру, потребовав проверить действия сотрудников газовой службы.

Оттуда дело передали в Управление жилищного и строительного надзора по Ставропольскому краю, пишет Newstracker. В итоге в июле текущего года компанию признали виновной и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Компания подала апелляцию на основании того, что управление Стройжилнадзора якобы не соблюло сроки привлечения к ответственности. Но суд такой довод не убедил и решение осталось в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU