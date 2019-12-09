2019-12-09T14:39:18+03:00
Политика

В сельском хозяйстве на Ставрополье назначены новые руководители

Владимиров попросил их не допускать ЧП
Полина ШАПОШНИКОВА
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9 декабря глава Ставрополья Владимир Владимиров представил двух новых руководителей. Региональное управление Россельхознадзора возглавил Виктор Фетисов. А новым руководителем федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» стал Сергей Рындя. Правда пока во временном статусе, сообщает пресс-служба губернатора СК.

Новых руководителей Владимиров напутствовал:

-Важно удерживать ситуацию под контролем. Не допускать никаких ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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