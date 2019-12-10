«К таким не приезжают»: самая ненужная кошка приюта доживает век в клетке

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-10T16:35:04+03:00

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Никакая реклама волонтеров ставропольского приюта для кошки Селены не помогает ей найти хозяев. «Таких даже не репостят» - признают они.

На нее никто ни разу не посмотрел, потому что это кошка тихая и некрасивая, без жалостливой истории. Ее просто подобрали с улицы. А кроме того ей уже много лет и никакой родословной у Селены нет и в помине. За это животное обречено коротать жизнь в клетке, провожая взглядом соседей, которым повезло.

Работники ставропольского приюта говорят, что чернушка привита и стерилизована, полностью здорова, любит общение с человеком. Они просят обратить на нее внимание хоть кого-то.

ИСТОЧНИК KP.RU