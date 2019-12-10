Ветерану, которого выселяли с новой квартиры в Северной Осетии, вернули ключи через суд

10 Дек. 18:46 2019-12-10T18:49:44+03:00

95-летняя женщина раньше жила в аварийном доме с семьей

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Северной Осетии отстояла права 95-летнего ветерана тыла из Ирафского района республики Тайбат Гибизовой на новую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новость о том, что пожилую женщину хотят выселить из жилища, сотрудники прокуратуры увидели в соцсетях. Раньше пенсионерка жила с семьей в ветхом бараке, признанном аварийным и уже снесенном. Власти дали Гибизовой новую жилплощадь, но позже выяснилось, что она в собственности другого человека. Чиновники рекомендовали женщине стать в очередь на жилье. Но сотрудники осетинской Прокуратуры решили отстоять права ветерана тыла.

- Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле руководства прокуратуры республики, - сказано в сообщении надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU