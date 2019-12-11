2019-12-11T10:29:32+03:00
Общество

Жить комфортно и недорого: Ставрополь попал в число самых удобных городов России

Попали в рейтинг Грозный и Владикавказ
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Институт территориального планирования "Урбаника" составил топ-100 комфортных для жизни городов России. Критерием оценки стали: обеспеченность горожан жильем, число и качество площадок торговли, загруженность дорог, уровень преступности и местного благоустройства, климат, транспортная доступность и экология. А также стоимость ключевых благ (покупка и аренда жилья, расходы на ЖКХ и прочее). Проще говоря, лучшими признаны те города, где комфортно и недорого жить, работая там же.

Ставрополь по итогу вошел не только в сотку этого рейтинга, но стал одним из 23 самых удобных городов страны. Во многом из-за благоприятного климата. В топ-100 лучших городов России вошли также Грозный (94 место) и Владикавказ (97 место). На 1 месте списка Краснодар, за ним следуют Сургут и Санкт-Петербург. Данные исследования приводит РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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