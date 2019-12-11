СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-11T14:51:46+03:00

Миллиардер из Ингушетии будет судиться с изданием "Forbes" Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Арбитражный суд Москвы поступил иск Михаила Гуцериева и АО "Сафмар", адресованный к АО "АС РУС Медиа". Организация занимается изданием российской версии журнала "Forbes".

Иск пришел в суд 10 декабря. Пока что его не приняли к рассмотрению, не известно, на каком основании поданы документы.

Ранее издание само подало иск о защите деловой репутации к группе "Сафмар", слушания назначили на 19 декабря. Представители "Forbes" требует, чтобы организация удалила распространенную 11 октября информацию, которая порочит деловую репутацию. Речь идет об официальном заявлении группы "Сафмар" после публикации статьи "Траст", автор которой насчитал у Гуцериева и его племянника долг в триллион рублей, или 15 миллионов долларов.

По мнению представителей "Сафмара", материал издания является клеветой.

ИСТОЧНИК KP.RU