2019-12-11T15:50:30+03:00
Общество

Фото аппарата смерти, найденного в Пятигорске, опубликовал губернатор

Автоматом по продаже "снюсов" могли пользоваться и дети
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: vladimirvladimirov5807Фото: vladimirvladimirov5807
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В Пятигорске около фармацевтической академии найден «аппарат смерти». Установка по продаже «снюсов» напоминает обычный автомат по продаже шоколада. С помощью него школьники могли купить эти смеси с высоким содержанием никотина. Аппарат уже убран, а владелец привлечен к ответственности.

Глава Ставропольская Владимир Владимиров показал установку и попросил сообщать о подобных ему в сообщения или ставить в известность местные власти.

- Вместе мы не допустим установку таких «точек продаж» около учебных заведений, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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