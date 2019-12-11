Фото аппарата смерти, найденного в Пятигорске, опубликовал губернатор
Автоматом по продаже "снюсов" могли пользоваться и дети
Фото: vladimirvladimirov5807
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В Пятигорске около фармацевтической академии найден «аппарат смерти». Установка по продаже «снюсов» напоминает обычный автомат по продаже шоколада. С помощью него школьники могли купить эти смеси с высоким содержанием никотина. Аппарат уже убран, а владелец привлечен к ответственности.
Глава Ставропольская Владимир Владимиров показал установку и попросил сообщать о подобных ему в сообщения или ставить в известность местные власти.
- Вместе мы не допустим установку таких «точек продаж» около учебных заведений, - написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU