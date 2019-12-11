На сладкие подарки детям в Ставропольском крае выделено 66 млн
Каждый пакет будет весить минимум 1,5 кг
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133 263 ставропольских ученика младших классов получат сладкие подарки от главы региона Владимира Владимирова, пишет «Ставропольская правда». Каждый пакет весом минимум 1,5 килограмма будет наполнен конфетами отечественного производства. Всего в этом году на сладости выделено 66,6 миллионов рублей.
Кстати, на губернаторскую ёлку приглашены 3700 детей, а на Кремлёвскую ёлку в Москву отправятся 52 школьника.
ИСТОЧНИК KP.RU