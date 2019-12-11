2019-12-11T17:08:32+03:00
Общество

На сладкие подарки детям в Ставропольском крае выделено 66 млн

Каждый пакет будет весить минимум 1,5 кг
Полина ШАПОШНИКОВА
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133 263 ставропольских ученика младших классов получат сладкие подарки от главы региона Владимира Владимирова, пишет «Ставропольская правда». Каждый пакет весом минимум 1,5 килограмма будет наполнен конфетами отечественного производства. Всего в этом году на сладости выделено 66,6 миллионов рублей.

Кстати, на губернаторскую ёлку приглашены 3700 детей, а на Кремлёвскую ёлку в Москву отправятся 52 школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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