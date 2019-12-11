2019-12-11T19:13:08+03:00
Происшествия

Германия боится выдавать России двух выходцев из Чечни

ФРГ полагает, что уголовные преследования на Северном Кавказе не соответствуют минимальным стандартам
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Германии приостановлена выдача жителей Чечни, которые подозреваются в грабеже и хранении наркотиков, говорится в сообщении Федерального конституционного суда иностранного государства. Один из них, по версии следствия, ограбил квартиру в Грозном еще в 2001 году, в 2005 уехал жить в Польшу, попросив об убежище, а с 2014 скрывается в Германии, добиваясь статуса беженца.

Еще два года назад грозненский суд выдал ордер на арест, который был внесен в базы Интерпола, а в 2019 году Высший земельный суд Бранденбурга постановил, что выдача его России возможна с условием, что расследование будет вестись не на Северном Кавказе. Похожая история со вторым выходцем из Чечни, которому вменяют хранение наркотиков.

А так как, говорится в релизе, РФ заявила о невозможности изменить территориальную подсудность, то Конституционный суд полагает, что риск "политического преследования или уголовного преследования, не отвечающего минимальным стандартам" остается высоким.

Вторая палата второго сената отправила дело на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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