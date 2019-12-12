2019-12-12T11:41:27+03:00
Происшествия

Ставрополец убил мать и надругался над ее телом

А труп спрятал под своей кроватью
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Невинномысске в марте 2019 года произошло страшное преступление. 22-летний мужчина поскандалил с матерью.45-летняя женщина упрекнула отпрыска в том, что он много пьет и не работает. Тогда молодой человек взял электрический провод и задушил им мать. А затем надругался над телом и спрятал его под своей кроватью.

Уголовное дело передано в суд на рассмотрение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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