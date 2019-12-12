Ставропольского чиновника уволили из-за жены
Прокуратура не позволила ему уйти не по статье, а по собственной инициативе
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Доходы жены скрыл чиновник Нефтекумского городского округа. Начальника Озек-Суатского отдела администрации по работе с населением лишили полномочий в связи с утратой доверия за совершение коррупционного поступка.
Он попытался уйти по собственному желанию, но прокуратуру такой расклад не устроил, она подала иск в суд, потребовав изменить причину увольнения. Нефтекумский районный суд поддержал надзорников.
ИСТОЧНИК KP.RU